趙少康：柯文哲家有現款合理　但該申報

趙少康接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月13日電（記者 張嘉文）民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，近期外界質疑多筆不明金流，其妻陳佩琪昨接受媒體專訪公布帳戶明細，共5大筆金流約新台幣1628萬元，強調他們家的錢都是正當清白的錢。前中廣董事長趙少康今天對此表示，一個家有一些現款以備不時之需，這是合理的，但理論上應該申報，沒有申報其實就是違規。



趙少康也說，政治人物或官員其實沒有什麼隱私，進入了廚房就不要怕熱，該申報就規矩申報，免得像這次一樣出包，也讓陳佩琪為瞭解釋這事情，變成愈來愈解釋不清。



北檢自從以證人身分約談陳佩琪後，就有許多媒體爆料指柯家有不明金流，並影射陳到ATM存提款的方式涉及洗錢。陳佩琪昨天接受媒體專訪表示，很訝異自己的存提款動作竟然與洗錢劃上等號，他們家的錢都是正當清白。



趙少康今天在中廣大樓受訪時對此表示，陳佩琪會大動作澄清，主要是因為檢方搜索了他們家的保險箱，必須要解釋裡面的錢從哪來的，當然這些現金為了以備不時之需是合理的，總不可能一個家都沒有現款要應急使用，只是理論上這些錢也應該要申報。



趙少康說，當然陳佩琪不是政治人物，所以很多時候講話比較隨性，現在外界都拿著放大鏡在看他們，包括選舉經費，家裡的現款等等，演變成這事情愈解釋愈不清楚了。



至於陳佩琪受訪僅指定三家媒體，趙少康認為，要澄清這樣的事情，應該要開記者會對所有媒體來宣布，同時接受別人的質疑詢問，他不知道陳佩琪怎麼想的，可能因為不是政治人物，所以想法很特別。