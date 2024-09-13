有意更上一層樓綠委　積極尋求曝光

吳沛憶等“立委”召開座談會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月13日電（記者 黃筱筠）新會期即將開始，民進黨今天在“立法院”也舉行多場記者會。仔細觀察每個記者會中幾乎都有爭取縣市首長提名的綠委，賣力尋求曝光。包括“正國會”“立委”林岱樺想爭取高雄市長黨內提名，其他還有“立委”蘇巧慧、何欣純以及黨團幹事長吳思瑤等也被點名有參選新北市長、台中市長以及台北市長的可能性。



民進黨“立委”今天召開“龍年效應消失？搶救少子化 提升托育品質正視居家托育褓姆需求 健全訪視社工勞動條件”、“打造全民的體育暨運動發展部！國家運動政策座談會”以及黨團固定由幹事長吳思瑤舉行輿情回應。



“龍年效應消失？搶救少子化 提升托育品質正視居家托育褓姆需求 健全訪視社工勞動條件”這場記者會由民進黨“正國會”召開，有意參選高雄市長的林岱樺則坐在記者會最中間的位置。



“打造全民的體育暨運動發展部！國家運動政策座談會”這場出席綠委有吳沛憶、蘇巧慧、何欣純以及陳培瑜等人。蘇巧慧與何欣純一到現場就趕緊認識大家，兩人都被點名參選縣市首長，蘇巧慧有意參選新北市長，何欣純則希望比照台中市長盧秀燕，能有機會成為市長媽媽。



吳思瑤因為身兼黨團幹部，則幾乎每天都會出席黨團記者會，就算沒有記者會，休會期間也幾乎每天都會固定出面回應媒體問題，爭取曝光也說明黨團政策。雖然她沒有表態爭取台北市長提名，但也被外界點名，黨內提名參選台北市長民調的名字，幾乎都有她。加上吳思瑤與賴清德關係好，屬於新潮流中的賴系，有很大機會能出線代表黨參選台北市長。