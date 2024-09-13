高雄市立大同醫院經營權易主　藍議員掀黑幕

國民黨高雄市議員陳麗娜今天上午在高雄市議會開“削價競爭犧牲醫療品質，曝大同醫院換手五大黑幕”記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月13日電（記者 蔣繼平）高雄市立大同醫院明年起經營權易主引發風波，由市府委託經營15年的高醫大，轉由長庚體系接手，引起醫護反彈甚至揚言抗議。中國國民黨高雄市議員陳麗娜今天上午在高雄市議會開記者會，“五問”市府是否早已內定、黑箱作業，她要求衛生局公開會議紀錄“以昭公信”，並預告將在下月議會開議時成立調查小組釐清評選爭議。



高雄市立大同醫院經營權易主，明年起將轉由長庚體系接手管理，引起高醫內部醫護反彈，26日將前往市府抗議。大同醫院位於高雄市前金區中華三路，由市府委託“高醫大法人”自2010年經營15年，合約將於今年底到期。高雄市衛生局今年6月依法另啟標案公開徵選後續醫療合作團隊，有高醫大及長庚醫療法人參與競標，8月20日完成專家審議評選程序。



衛生局13日表示，高醫所提計劃未能符合未來10年市立醫院的角色與期待，平均分數未達70分。市府感謝高醫大法人讓大同醫院有脫胎換骨的轉變與成長，不過考評結果未能符合期待。而長庚法人提出的承諾，有5點條件優於高醫大法人，衛生局將依法規逐條議約，也強調“目前仍在評選議約階段，不宜有外力干預”。



陳麗娜13日上午也在高雄市議會第一會議室召開“削價競爭犧牲醫療品質，曝大同醫院換手五大黑幕”記者會。陳麗娜並於記者會上提出五問，“事前有無主動找長庚接手？”、“高醫是否為初評第一到復評才逆轉敗？”、“為何不給高醫協商調整機會？”、“執行能力有無確實納入評估？”、“只佔甄選配分10%的權利金為何成決定因素？”。



陳麗娜指出，高醫團隊承接大同、小港、旗津等多所市立醫院委外經營，經營績效頗受市民肯定。然而日前大同醫院經營權竟跌破眼睛改由長庚接手，引發醫界、市民、病患的不解和討論。種種事前內定、削價競爭、黑箱作業、評選不公的傳言不脛而走，各界紛紛質疑市府決策。

