史瓦帝尼向陸靠攏？\林佳龍：無外傳情形

林佳龍。（中評社 資料照) 中評社台北9月13日電／媒體日前報導，中國大陸正在非洲史瓦帝尼建立其商業和經濟利益，種種跡象顯示台灣在非洲僅存的“友邦”史瓦帝尼正逐漸向中國大陸靠攏。對此，“外交部長”林佳龍今天強調，台灣與史瓦帝尼邦誼穩固，並無外傳情形。今年史國國王恩史瓦帝三世陛下也親自出席520就職典禮，更於會後在兩國“元首”見證下簽署“台史聯合聲明”。



林佳龍今日於“2024連結新南向菁英培育專班”五校聯合開學典禮接受聯訪，媒體詢問台灣與史瓦帝尼邦誼問題。



外媒報導，指中國大陸正在利誘史瓦帝尼，林佳龍指出，相關說法並不確實，“外交部”會瞭解此事是否涉及假訊息或資訊操弄。他強調，台灣與史瓦帝尼邦誼穩固，並無外傳情形。“外交部”也會加以瞭解是否為假訊息或資訊操弄。



林佳龍表示，台史兩國關係方面，史瓦帝尼總理戴羅素於今年訪台，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世陛下除親自出席賴清德就職典禮，台灣與史瓦帝尼也於賴清德就職後在兩國“元首”見證下，兩國外交部簽署“台史聯合聲明”。



林佳龍指出，台史建交56年來，雙方合作面向廣泛，且深入各個領域，包含公衛醫療、農業、通訊、婦女賦權。至於榮邦計劃在非洲就是以史瓦帝尼作為重點，希望成為示範，讓更多非洲國家樂於與台灣發展友好關係。