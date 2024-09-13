台反分裂反干涉聯合行動聲明：反對霸權干涉

反分裂反干涉聯合行動組織發表聲明。（反分裂反干涉聯合行動提供） 中評社台北9月13日電／當前美國政界及台灣分離主義勢力惡意扭曲1971年聯合國大會第2758號決議，意圖在國際上破壞一個中國原則，台灣“反分裂反干涉聯合行動”12日發表《兩岸一中和平發展，反對“台獨”分裂，反對霸權干涉──從聯合國大會第2758號決議看一個中國原則》聲明予以譴責。



“反分裂反干涉聯合行動”指出，美國政界及“台獨”分裂勢力這段時間以來惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，並稱該決議與台灣無關，這是美國霸權主義經常無視聯合國憲章、國際法理，刻意曲解歷史的謊言說辭，是干涉他國內政的又一表現。建立在不正義及錯誤認知基礎上的“台獨”分裂勢力，終究會走入死胡同，沒有絲毫成功的可能性。



“反分裂反干涉聯合行動”表示，台灣自古即是中國的領土，1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》都在國際法上再次確認了中國對台灣的主權，因此台灣、澎湖列島的主權從1945年8月15日日本天皇宣布接受《波茨坦公告》投降後即回歸中國，這是國際社會所認可的。台灣是中國的一個部分，從來不是一個國家，聯合國大會第2758號決議處理的是中國代表權問題，與台灣相關，國際社會對一個中國原則的普遍共識，至今未改變。再者，1979年美國與中華人民共和國建交，美國以其外交行為說明海峽兩岸同屬於一個中國，所謂“台灣地位未定論”根本是一個杜撰出來的假議題。

