台官方明年媒體預算暴增6成5　藍質疑

藍委許宇甄。（中評社 資料照) 中評社台北9月13日電／“立法院”新會期即將審查明年度預算，根據“行政院”送至“立法院”預算書顯示，明年媒體宣導費總計編列14億元，比今年的法定預算9億，暴增5億9000萬元，增加幅度高達65.4%，漲幅驚人。其中“內政部”編列2.6億元居冠、“行政院”編列2.2億元次之，第三名則為“農業部”1.4億元。



中國國民黨籍“立法委員”許宇甄批抨表示，“賴政府”2025年度媒體政策及業務宣導編列新台幣14億9288萬元經費，但2023年度該經費編列9億226萬元，明年度經費卻暴增5億9千萬元，漲高達65.4%。民進黨自2016年執政以後，屢傳以政府標案形式，將媒體採購、宣傳案發包給特定媒體，維持媒體側翼運作與合作關係，新增的經費是不是又要留給特定媒體，幫“賴政府”大內宣？攻擊特定政黨？



許宇甄認為，賴清德才剛上任，沒有做好應有的管控，放任行政部門恣意濫編大內宣經費，是不是要拿國家資源挹注網軍？2019年賴清德跟蔡英文在黨內“總統”初選殺到刀刀見骨，賴清德曾多次高喊：“請“總統”的網軍停止攻擊我”，賴清德掌權後，也想用國家經費豢養網軍帶風向嗎？不然怎麼會編列如此高的宣傳經費？“賴政府”沒把錢花在刀口上，這會期審查相關預算時，該刪減的一定刪。

