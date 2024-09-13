座車撞百公斤工具箱　黃偉哲幸車毀、人平安

台南市長黃偉哲公務車撞擊100多公斤的鐵製工具箱，導致右前車頭毀損。（照片：警方提供） 中評社台南9月13日電／台高速公路1號北向293.5K、台南新營段12日晚間9時5分許傳出事故，不明車輛掉落重達100多公斤的鐵製工具箱於車道處，導致後方3部自小客、1部聯結車反應不及而撞上。民進黨籍台南市長黃偉哲的公務廂型車也是其中一輛受害車輛，黃偉哲僅受到驚嚇，並未受傷。警方後續將調閱沿線監視器追查肇事者，並依法開罰新台幣1萬2000元以上、1萬8000元以下罰鍰。



黃偉哲事後表示，當時在車上受到驚嚇，幸好座車未翻覆，車毀、人平安，阿隬陀佛。



警方指出，12日晚間有不明車輛疑似未綁妥載運貨物，導致一個鐵製工具箱掉落於車道處，後方來車來不及反應，當場撞上，其中還有自小客撞到車頭爛毀、前保桿脫落，幸這起事故僅有車損，無人受傷。



黃偉哲昨晚間搭乘公務車外出，行經國道1號時也撞上該掉落車道處的鐵製工具箱。市府今回應，當時發現該鐵箱時已經來不及閃躲，導致座車右側車頭撞毀 。座車當時時速110公里 ，所幸車輛未翻覆，也未被後車追撞，車上所有乘客皆平安。



警方指出，員警趕抵現場時未發現掉落鐵箱之車輛，後續將調閱沿線監視器追查。



警方呼籲，車輛載運應穩妥，避免飛散掉落而危害自身及其他用路人之安全，違者可依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，於高速公路處汽車駕駛人新台幣1萬2000元至1萬8000元罰鍰，若因而肇事致人傷亡，亦將吊扣或吊銷駕照。