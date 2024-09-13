鍾東錦攜手中油保存古蹟　盼打造苗栗新景點

鍾東錦攜手台灣中油公司保存出礦坑歷史建築，盼打造苗栗新景點。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗9月13日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦攜手台灣中油公司，針對苗栗縣公館鄉的全世界第二老油井出磺坑歷史建築進行活化再利用，鍾期盼未來出礦坑能儘快開放對外營運，打造苗栗另一個新景點，讓遊客到苗栗爬山都能感受到山城的歷史文化與魅力。



無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日出席公館鄉“出磺坑13號宿舍”竣工典禮，包括台灣中油公司董事長李順欽、國民黨籍苗栗縣議員曾美露、民進黨籍苗栗縣議員許櫻萍與徐筱菁、無黨籍苗栗縣議員孫素娥等人都到場與會。



鍾東錦表示，苗栗財政比較辛苦，縣政府雖然沒有辦法幫很多忙，但非常感謝苗栗的好鄰居台灣中油公司能出錢出力，讓公館鄉出礦坑的歷史建築能重建，希望“出磺坑13號宿舍”能盡快對外開放營運，因為近年來已有越來越多的遊客會到苗栗爬山旅遊，期盼未來苗栗縣府和台灣中油公司能攜手將出磺坑打造成苗栗另一個新景點。



李順欽指出，感謝“文化部”與苗栗縣政府的出錢出力，讓出磺坑能風華再現，也讓台灣中油公司能跟地方共生共榮，目前公司已成立出磺坑再活化工作小組，也編列了許多的經費，未來台灣中油公司會儘快規劃讓出磺坑能正式對外營運。



苗栗縣政府文化“觀光局”表示，出磺坑再造歷史現場專案計劃第2期經費共新台幣9300萬元，其中“文化部”文化資產局補助8340萬元，地方配合款由所有權人台灣中油股份有限公司自籌960萬元；第二期計劃內共含8項子計劃，包含北寮整體文化景觀的修景、南寮歷史建築修復與歷史散步道的維護管理，以及油礦知識體系深根推廣等，為出磺坑礦場留下珍貴的文化資產。