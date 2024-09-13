國際駭客組織強攻台金融機構　官方譴責

女主播李慧芝今天登板出任“行政院”發言人，PO出這張照片。（政院發言人臉書） 中評社台北9月13日電／台灣證券交易所、台“主計總處”、兆豐金、彰化銀行等網站昨天陸續傳出當機，親俄駭客組織宣稱犯案。“行政院”今天嚴厲譴責國際駭客對台灣進行無端的網路滋擾，強調資安及“國安”單位都有掌握相關情資。



親俄羅斯的駭客組織NoName057近期宣稱已經對台灣政府發起分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，包括交通、地方政府財稅網站陸續都成為目標，台灣證券交易所、“主計總處”、兆豐金、彰化銀行等網站昨天下午陸續傳出當機、連不上網頁情況。“數發部”資安署昨天表示，是部分網站遭受分散式阻斷服務（DDoS）進入。



“行政院”發言人李慧芝今天透過媒體群組回應表示，“行政院”嚴厲譴責國際駭客近期對包含台灣在內的各國進行無端網路滋擾、造成區域各國嚴重困擾。目前“行政院”國家資通安全會報召集人、副院長鄭麗君也已要求“數位發展部”資通安全署，密切掌握相關情況，協助各機關共同加強防護應變。



李慧芝說，政府資安及“國安”單位對國際駭客近日行為皆有掌握情資，並持續關注，同時也已經通知中央、地方各機關注意聯防，後續將持續透過“國安”單位協力各國應對網路威脅聯防應處，以維護整體資通訊安全。