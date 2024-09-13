逾500萬人為柯抱不平　游盈隆：不可忽視

40.3%民眾認為柯案有獲得法院公平審理。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北9月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。台灣民意基金會13日針對“台灣社會對柯文哲被收押的態度”公布最新民調顯示，其中有四成覺得柯文哲有獲法院公平審理，但也有二成六不這麼認為。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，一個百分點約19.5萬人，二成六代表超過500萬人對柯案抱不平，這是一個不可忽視的現象。



民調問及柯案從“無保請回到收押禁見”是否獲法院公平審理，結果發現20歲以上台灣人中，四成認為柯案有獲法院公平審理，二成六不認為、三成三很難說、不知道、拒答。游盈隆認為，多數雖認為柯有獲公平審理，但認為沒獲公平審理的人有二成六，在台灣一個百分點約19.5萬人，代表超過500萬人對柯案抱不平。



至於柯案是否為“賴政府”政治迫害？民調顯示約二成九大致上同意柯案是“賴政府”的政治迫害，但有高達五成五不同意。游盈隆表示，台灣主流民意雖不認為柯案是政治迫害，但民眾黨的悲情訴求卻已引起某個程度的社會共鳴，新而可觀的政治衝突已成形。換言之，柯雖被收押，但距“國人皆曰可殺”尚有一段遙遠距離。



民調最後問及對司法的信心，結果顯示四成四大致上對台灣司法有信心、五成沒信心，沒信心的比有信心的多5.7個百分點。游盈隆指出，當柯案鬧的滿城風雨的敏感時刻，多數人對司法卻是沒有信心，也就是多數人對司法正義的降臨有強烈不確定感，這絕非真正民主法治國家的常態。



民調訪問期間是2024年9月9-11日；對象以全台為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。