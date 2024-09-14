全球第二老油井在苗栗　見證台灣黑金風華

苗栗縣公館鄉的出磺坑是全球第二老的油井。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗9月14日電（記者 盧誠輝）苗栗縣公館鄉擁有全世界第二老的油井出磺坑，過去曾經見證台灣黑金繁華年代。台灣中油公司董事長李順欽強調，當年台灣因為有苗栗出磺坑的石油生產，才能帶動當時台灣的經濟起飛，這是不可抹滅的歷史事實，且在美國賓州的全球第一口老油井2年前停止生產後，更顯得出磺坑目前還在生產天然氣的珍貴。



出磺坑生產的石油最早可追溯到清嘉慶年間的1817年，當時苗栗縣公館鄉已有客家移民，有當地居民發現在後龍溪畔的岩石縫裡會冒出一種黑黃色的液體，但當時大家並不知道這就是石油，還誤以為是硫磺，所以才稱該處為“出磺坑”。



直到清咸豐年間的1861年，時任原住民和漢人翻譯官邱苟，因犯殺人案被官府通緝，躲到出磺坑山中避難，無意間在後龍溪南岸吊橋附近，看見河床有奇特反光，點火竟引起爆燃，於是他便挖了一口3米深的油井，每天約可汲取40餘公斤的石油來販售，而這一口油井便是台灣第一口油井，也是全球第二老的油井，只比美國賓州的油井晚2年開採。



出磺坑石油的大量開採則是在1878年，時任福建巡撫的丁日昌聽聞出磺坑生產石油，因此特別從美國賓州延攬了2位技師來台，並引進重型機具開採油井，當時出磺坑每天可開採1145餘公斤的石油。到了日據時期的1916年，日本人引進更現代化的開採機具與技術，讓出磺坑石油的年產量可高達317萬公斤。1927年則達到最高峰，年產量高達2280萬公斤。



二戰後，台灣中油公司接手出磺坑油井，企業化的經營帶動當地聚落發展，還特別成立“開礦國小”供學童上學，社區也建設禮堂、福利社和食堂等設施，讓當時的苗栗公館山城相當繁榮興盛。後來隨著鑽探石油的減少與枯竭，出磺坑才逐漸沒落，台灣中油公司則在1981年在出磺坑成立“台灣油礦陳列館”，記錄台灣這段輝煌的黑金風華歷史。



台灣中油公司原以為出磺坑的黑金風華已成為歷史，沒想到在2010年又意外鑽探出一口井，竟蘊藏逾10億立方公尺的天然氣，讓台灣中油公司喜出望外，當時天然氣每日產量可高達70萬立方公尺，直到目前都還有生產天然氣，也因此在美國賓州的全球第一口老油井2年前停止生產天然氣後，讓出磺坑已成為全球碩果僅存還在生產天然氣的最老油井。