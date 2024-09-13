台學者談半導體　楊應超：台積電赴美沒道理

左起楊應超、唐欣偉、李大中、張勤煜、烏凌翔。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月13日電（記者 楊騰凱）針對美國半導體產業戰略，科克蘭資本董事長楊應超今天在一場新書發表會指出，中美關係可能已漸漸進入“冷戰2.0”，台積電對美國重要的就是製造軍工產業的晶片，美國做不出來這些先進晶片。從商業角度來看，台積電去美國是完全沒道理的，萬一哪天美國學會台灣的東西，那美國還願意幫忙台灣嗎？



國際關係學會“科技與國關”研究委員會召集人烏凌翔也提到，最近中國企業華為申請很多專利都是針對5奈米，繼續走下去有可能突破封鎖製造出先進晶片。



《TVBS》跨足出版業，9月出版《晶三角：矽時代地緣政治下，美台中全球半導體安全》新書，今天與國際關係學會合辦“‘美國新政府的半導體戰略為何？’－史丹佛大學胡佛研究所《晶三角》報告透端倪”座談會。主持人為淡江大學國際事務與戰略研究所教授間所長李大中，與談人包括科克蘭資本董事長楊應超、台灣大學政治系副教授唐欣偉、龍華科技大學半導體系助理教授張勤煜、國際關係學會“科技與國關”研究委員會召集人烏凌翔。



《晶三角》一書是由美國史丹佛大學胡佛研究所集結全球重要政經專家、國安戰略學者、科技產業人士等，共同剖析美台中晶三角，以及全球供應鏈的相互依存關係。三位共同編輯作者來自不同領域，包括胡佛研究所（Hoover Institution）著名的民主問題研究專家戴雅門、美國海軍退役上將詹姆斯‧埃利斯，以及亞洲協會的中國通夏偉，將美、台與中之間複雜的三角習題，嘗試從不同構面剖析，將半導體供應鏈的安全性納入探討，有助於強化對三角習題角力戰的全面認識，掌握全球產業鏈板塊挪移的原因。



李大中表示，美中關係2018年以後出現重大變化，大概沒有回頭路了，進入到新冷戰的前緣地段，是現在進行式。對中國大陸態度日趨負面，是美國政治上的共識，而且有社會支持。該書作者把美中關係定位為冷戰2.0，全方面劍拔弩張，在科技與半導體領域，假設是冷戰2.0，作者仍認為美國保有科技優勢，製造供應鏈很強硬，美國全面的壓制會給中國帶來挑戰。這幾位學者還是從美國的利益出發，論述中非常關心台灣的地位與安全，以維護美國的霸權領導地位。



唐欣偉表示，美中競爭的格局是美國半導體政策的重要背景，從前全球半導體產業分工是根據各國比較利益分工，但近年出現國家地緣政治因素壓倒了經濟因素。民主黨賀錦麗認為美國應該盡量與盟友合作，並加強美國科技投資，維持美國在AI與量子電腦競爭的勝利，賀錦麗說法很像國際關係的現實主義，加強國內投資並利用盟友對付主要對手。