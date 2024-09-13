特定名嘴攻柯　民眾黨譴責司法與媒體

民眾對司法的信心。(圖:台灣民意基金會提供) 中評社台北9月13日電／台灣民意基金會今天針對“台灣社會對柯文哲被收押的態度”公布最新民調，五成民眾對台灣司法沒信心，4成覺得柯有獲法院公平審理，但也有26%不這麼認為。對此，台灣民眾黨表示，自從檢廉偵辦至今，屢見檢調對特定媒體放消息，藉以操縱社會輿論，反之遭收押禁見的柯文哲主席卻無法發聲，讓輿論消息一面倒，司法單位與特定媒體以及媒體名嘴相互配合，對柯主席人格抹滅式的攻擊，民眾黨對此表達強烈譴責。



值得注意的是，同一份民調也顯示出，對司法沒信心的民眾高過有信心，就連民進黨支持者認為此案有公平審理的也僅65%，與過去對民進黨的支持有明顯落差。可看出多數人對於司法是否公正是持負面或質疑的態度，而相關單位動作頻頻卻仍提不出有力證據，更會加深人民對於司法的不信任。



該民調問及柯案從“無保請回到收押禁見”是否獲法院公平審理，結果發現20歲以上台灣人中，四成認為柯案有獲法院公平審理，26%不認為、33%很難說、不知道、拒答。游盈隆認為，多數雖認為柯有獲公平審理，但認為沒獲公平審理的人有26%，在台灣一個百分點約 19.5萬人，代表超過500萬人對柯案抱不平。



至於柯案是否為“賴政府”政治迫害？民調顯示約29%大致上同意柯案是“賴政府”的政治迫害，但有高達五成五不同意。游盈隆表示，台灣主流民意雖不認為柯案是政治迫害，但民眾黨的悲情訴求卻已引起某個程度的社會共鳴，新而可觀的政治衝突已成形。換言之，柯雖被收押，但距“國人皆曰可殺”尚有一段遙遠距離。



最後民調問及對司法的信心，結果顯示44%大致上對台灣司法有信心、五成沒信心，沒信心的比有信心的多5.7個百分點。游盈隆指出，當柯案鬧的滿城風雨的敏感時刻，多數人對司法卻是沒有信心，也就是多數人對司法正義的降臨有強烈不確定感，“這絕非真正民主法治國家的常態。”



此次訪問期間是今年9月9日至11日，對象以全台20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話占70%、手機占30%。有效樣本1016人，市話710人、手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。