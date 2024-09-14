馮建三：反戰關鍵是兩岸要談　早談對台灣好

政治大學退休教授馮建三。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月14日電（記者 張嘉文）由多位學者組成的台灣反戰聲明工作小組13日召開“反戰教材電子書”出版記者會，政治大學退休教授馮建三在會中表示，台灣不能如烏克蘭一樣被美國當成代理人去打一場戰爭，透過反戰的正面建議，就是台灣自己要好，也希望大陸好，希望兩岸好，世界也好。



馮建三也說，實際的施行關鍵就是兩岸要談，而且早一點談對台灣比較好，不用有以拖待變大陸會垮的幻想，而且大陸可以參與講話，當然台灣也可以參與對話。



馮建三強調，過程中，可能還要提出一個良好的中國大陸形象，而不是像現在一樣說大陸什麼都是壞蛋，或者只要交流就會被扣上統戰的紅帽子，透過談判台灣有機會影響大陸，而不是都不談，自己瞎猜陷入一種恐懼情緒。



這場記者會是由台南藝術大學前總務長吳永毅主持，包括陽明交通大學榮譽教授傅大為、“中央研究院”研究員盧倩儀、政治大學退休教授馮建三、政治大學退休教授郭力昕、資深媒體人林庭瑤、台灣社會研究學會理事張馨文等人出席。



此次出版的六本反戰教材電子書包括，反戰文集之一《反戰主張》、之二《製造共識》 、之三《兩岸與美國》、之四《俄烏戰爭》、之五《帝國主義》、之六《國際反戰翻譯》。六冊《反戰文集》免費電子書上架平台如下：Google Play Books：https：／／bit.ly／antiwarGP以及Kobo Books（樂天）：https：／／bit.ly／antiwarKB



馮建三在會中表示，不只要提出反戰，還要有正面訴求，兩岸當然可能發生戰爭，但其中不能忘記美國因素，美國會希望台灣成為它的代理人和北京發生衝突，最好的案例就是烏克蘭，但俄烏戰爭發生後，烏克蘭受傷最大，俄羅斯也被弱化，受益的大概衹有美國。

