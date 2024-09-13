蕭美琴晤美國前駐聯合國大使克拉芙特

蕭美琴會見2024台北安全對話成員，蕭與前美國駐聯合國常任代表凱莉克拉芙特（Kelly Craft）合照。（照片：府方提供） 中評社台北9月13日電（記者 黃筱筠）蕭美琴今天會見出席2024台北安全對話外賓、前美國駐聯合國常任代表凱莉克拉芙特（Kelly Craft）一行，感謝訪團長期對台灣的支持，及持續關注台灣安全對於國際社會的重要性。她認為，事實上台海局勢不僅影響日本，同時也會對全球經濟活力、安全、以及自由民主產生深遠的影響。



克拉夫特昨天出席“國防安全研究院”主辦“2024台北安全對話”時呼籲，台灣應該增加“國防”投資，提高軍事能力，善盡防衛義務，成為“亞洲的波蘭”，並與美國共同確保台海和平與區域穩定。



訪賓一行由“國防安全研究院”董事長霍守業陪同前來“總統府”。



這場會面事先並未公開行程，會面後由“總統府”發出新聞稿，府方指出，蕭美琴致詞時首先歡迎訪團來訪，並感謝凱莉克拉芙特大使長期對台灣的溫暖友誼和支持，此次再度訪台展現我們致力維護區域和平及穩定的承諾。她也要感謝訪團成員對於台灣安全及其對於國際社會重要性的關注。



蕭美琴提到，訪團有部分賓客來自日本，近期她與一些日本訪賓會面時，他們都強調台海有事、日本有事的概念。她認為，事實上台海局勢不僅影響日本，同時也會對全球經濟活力、安全、以及自由民主產生深遠的影響。



蕭美琴再次感謝訪團來台參加“2024台北安全對話”，以及“國防安全研究院”籌辦此重要的會議，她很期待與大家的意見交流。