台旅面臨挑戰　借鑒斯洛維尼亞經驗解決困境

GoodPlace創辦人Jana Apih分享斯洛維尼亞永續旅遊經驗。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月13日電（記者 俞敦平）台灣今年來台旅客目標1000萬人次，但受多重因素影響，旅客數量與逆差問題成為挑戰。在今天由台觀光署舉辦的“2024台灣永續觀光高峰論壇”上，特別邀請到GoodPlace創辦人Jana Apih分享斯洛維尼亞的成功永續旅遊經驗，讓台灣有機會提升借鑒斯洛維尼亞經驗提升旅遊品質，解決現存困境，提高國際旅遊市場上的競爭力，進而達成今年的旅客目標，並能長期促進台灣旅遊業的永續發展。



今年台灣的旅遊業面臨重大挑戰，目標來台旅客數定為1000萬人次，但截至6月底，實際來台旅客數僅約380萬人次。前交通部長李孟諺日前受訪時表示，去年因疫情後邊境開放緩慢，全年來台旅客僅648萬人次，入出境旅客逆差達1.8倍。2023年來，受日幣貶值與兩岸關係不佳影響，來自日本及中國大陸的旅客大幅減少。截至今年5月底，來台旅客僅324萬人次，入出境旅客逆差已超過兩倍，創下歷史新高。



在此背景下，台灣面臨的問題不僅是如何吸引更多的國際旅客，還需找到方法解決旅客逆差問題，並提升旅遊業的質量與國際競爭力。為此，斯洛維尼亞的成功永續旅遊模式提供了重要的借鑑意義。



Jana Apih分享了斯洛維尼亞在推動永續旅遊上的成功經驗。她介紹了斯洛維尼亞如何透過“綠色認證”系統，成功推動永續旅遊，並且將企業、地方政府和社區緊密結合。斯洛維尼亞的“綠色承諾”要求企業與政府高層簽署協議，承諾對環境負責。透過一系列的補助政策、培訓計劃，以及永續旅遊產品的創新，該國在短短十年內，使得98%的旅遊過夜人次集中在綠色認證目的地，並吸引了大量重視永續發展的國際高質量旅客。



台灣正面臨嚴峻的旅客逆差問題，而發展永續旅遊不僅能夠提升旅遊目的地的環保形象，還能有效吸引那些重視環境保護的高質量旅客。Jana Apih強調，透過發展綠色旅遊產品，可以為台灣創造更高的國際曝光度，吸引更有意識且尊重當地文化的旅客，從而減少過度旅遊帶來的壓力。此外，永續旅遊還能夠通過改善地方基礎設施、促進社區發展來提升台灣的整體旅遊競爭力。



Jana Apih指出，斯洛維尼亞的經驗表明，永續旅遊不僅是一種環境責任，更是提升國際競爭力的有效手段。透過創建永續旅遊產品、綠色旅遊品牌的推廣，以及與社區的深度合作，斯洛維尼亞已經成功建立起國際認可的永續旅遊形象。這樣的模式同樣適用於台灣，特別是在吸引高質量國際旅客方面，有助於改善當前旅客逆差的困境。



Jana Apih也建議，台灣可以考慮建立一個類似斯洛維尼亞的永續旅遊框架，將所有的認證計劃、企業和政府合作的倡議集中在一個平台上進行統籌，並透過推動永續旅遊產品的開發，吸引對永續旅遊有興趣的國際旅客。她也提醒，不應過度宣傳“完全永續”，而是要強調具體的環保行動與進展，這樣才能獲得旅客的信任與支持。