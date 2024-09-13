應曉薇還押　明在看守所過60歲生日

應曉薇還押看守所。（中評社 張穎齊攝） 應曉薇還押看守所。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月13日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。台北地檢署13日上午二度提訊柯文哲後，下午也二度提訊中國國民黨籍台北市議員應曉薇2小時，還押台北女子看守所。14日就是應的60歲生日，17日中秋節所方也會給收容人加菜應景。



威京集團主席沈慶京的禁見房有名年輕男舍友於今日出所，被問及沈慶京為人、健康、作風如何？舍友雖三緘其口，但據瞭解沈慶京在所內十分大方，常常請舍友大啖會客菜，舍友大讚。



柯文哲今早9點二度提訊至北檢候審室，10點多才開庭，12點整準時還押土城看守所。應曉薇旋即於下午1點17分從女子看守所借提到北檢候審室，但近下午3點才開庭，應的委任辯護律師莊正法律事務所的2名律師吳佳蓉、曹智涵出庭。



應曉薇用文件遮住上銬的雙手，下午4點35分還押女子看守所，在囚車道時仍態度自若地行走，記者詢問“曉薇姐是清白的嗎？”應未回應。而吳佳蓉、曹智涵被問“出庭是否順利？有被問交代金流？”等不回應。



此外，明天（9月14日）是應曉薇60歲大壽，但卻要在女子看守所內度過。女所公布的明日菜色，早餐是螞蟻上樹，午餐是咸酥雞、滷筍干、時令蔬菜、綠豆湯，晚餐是鼓蒸排骨、炸芝麻球、時令蔬菜、苦瓜湯。而17日中秋節的加菜菜色，早餐麵包、麥茶，午餐卡啦酥腿、紅燒獅子頭、開陽白菜、蛋黃酥、桂圓紅棗銀耳湯，晚餐味噌海鮮鍋、蒜香香腸、鮮蔬雙椰、水果。



也涉入京華城圖利案的柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京則被收押在土城看守所，都將在所內過節。北所17日中秋節也加菜，早餐是廣式瘦肉粥、香筍鮪魚，午餐脆皮卡拉雞排、什錦滷味、開陽時蔬、白木耳蓮子湯，晚餐黑胡椒牛柳、三杯雞丁、鮮筍燴雙菇、什錦火鍋。中秋節晚餐男女所都有火鍋圍爐應景。且看守所1個月每名收容人餐費為2200元新台幣，平均一餐僅24元。