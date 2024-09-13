台電動機車龍頭Gogoro涉用陸零件詐補助

Gogoro創辦人暨執行長陸學森。（中評社 資料照） 中評社台北9月13日電／台灣電動機車龍頭Gogoro（睿能創意）爆出為了壓低成本，使用大陸製零件，以“洗產地”的方式詐領補助。Gogoro13日傍晚無預警宣布，創辦人暨執行長陸學森請辭，由潤成投控董事長、潤泰集團法務長曾達夢接任董事長，執行長一職由原台灣總經理姜家煒擔任。



根據台媒報導，此次Gogoro有兩車款被爆使用大陸製關鍵零組件，卻仍違規申請政府補助，其中包括銷售超過4萬台Gogoro VIVA使用大陸零件，已經領取政府補助超過新台幣6億元。



今年3月上市即連續6個月坐上電動機車銷售冠軍的JEGO，也被爆直接使用大陸廣東廠商“高標智能科技”生產的馬達控制器及大陸廠商“信質電機”的馬達定子、重要零件矽鋼片組裝動力系統，但補助還未發放。



Gogoro代理執行長姜家煒今日親上火線澄清，強調相關事件有根本原因，正跟主管機關釐清真相，以車主權益不受損為最高原則。



被譽為新創獨角獸的Gogoro由陸學森成立於2011年，更在2022年4月在美國納斯達克風光掛牌，但兩年來股價一路探底，至12日收盤價1.05美元，較掛牌首日開盤價15.99美元，重挫逾93%，面臨1美元保衛戰。



陸學森在2011年從宏達電離職後創立Gogoro，由於吸引包括潤泰集團總裁尹衍樑及宏達電董事長王雪紅個人注資，再加上作為全球唯一電池交換系統運營商，因此也一路成為媒體關注焦點。



對於詐領補助一案是否確有其事，姜家煒僅表示，相信Gogoro國產比率是數一數二的高，如VIVA國產化比率88.96%，也會堅守台灣公司該有的本分。



“經濟部”則證實，的確收到檢舉，也要求Gogoro提供資料並且說明，只是目前仍在審查當中，還未有結果。“經濟部”官員透露，其實在2021年就接獲檢舉，當時更有檢調介入，但並沒有做出裁罰決議。此次更為謹慎，加上零件產地一事涉及層面甚廣，需要較長時間審查，也希望毋枉毋縱。