傅大為：賴“兩國論”配合美抗中　鬼扯和平

陽明交通大學榮譽教授傅大為。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月14日電（記者 張嘉文）由多位學者組成的台灣反戰聲明工作小組13日召開“反戰教材電子書”出版記者會，陽明交通大學榮譽教授傅大為在會中表示，推動反戰主張的困境在於這個概念被平庸化，大家普遍認為，希望和平，不想要戰爭就是反戰，但他們在談的背後重要原因，是要反美國帝國主義在東亞喚起、刺激戰爭的情況。



傅大為也說，否則民進黨賴清德也喊著要和平，可是賴到處講“兩國互不隸屬”的“新兩國論”，追隨美國對抗中國的政策，然後再跟對岸講說希望要和平，從他們的角度來講，這些都是鬼扯。



這場記者會是由台南藝術大學前總務長吳永毅主持，包括陽明交通大學榮譽教授傅大為、“中央研究院”研究員盧倩儀、政治大學退休教授馮建三、政治大學退休教授郭力昕、資深政治評論家林庭瑤、台灣社會研究學會理事張馨文等人出席。



此次出版的六本反戰教材電子書包括，反戰文集之一《反戰主張》、之二《製造共識》 、之三《兩岸與美國》、之四《俄烏戰爭》、之五《帝國主義》、之六《國際反戰翻譯》。六冊《反戰文集》免費電子書上架平台如下：Google Play Books：https://bit.ly/antiwarGP以及Kobo Books（樂天）：https://bit.ly/antiwarKB



傅大為在會中針對反戰思維的討論和氛圍，和去年相比有落差，可是兩岸情勢卻日益緊張一事表示，他近來和平時對政治議題並不熱衷討論的朋友見面時，對方也主動提起反戰的事，因此看來反戰思維在一般民眾中可能還是有所討論。



傅大為說，另外台灣社會的反戰思維的確也還沒有真正生根，要避免像一個潮流一樣，過一陣子後就消失了。



傅大為認為，這也和媒體有非常大的關係，除了主流媒體對反戰思維的冷處理外，媒體資源最近在談的也都是台灣民眾黨主席柯文哲的案件，所有其他議題全部排擠掉了，就如台灣島外有多少大陸飛機、軍艦在繞來繞去，這些東西也都不報導，已經麻木了。

