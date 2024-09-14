盧倩儀：新高的軍費在減損台灣人生存機會

“中研院”研究員盧倩儀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月14日電（記者 張嘉文）台灣2025年度防衛預算創歷史新高，達新台幣6470億元，“中央研究院”研究員盧倩儀13日在一場記者會上表示，“國防”預算是挪用其他的預算而來，特別是民生、社會福利還有氣候變遷等等，如此高的還有一個大問題，除了是納稅人的錢之外，這個數字直接就轉換成碳排放量，減損我們每一個人生存的機會。



還有特別重要的就是美國的角色，擁有美國德州大學奧斯汀分校政治學博士學位的盧倩儀說，推廣反戰思維至今，她非常堅定也非常確立的一件事情，就是需要學習美國的角色，美國是什麼樣的國家，在台灣很少有人會問，我們對於美國的信任是從哪裡來的？過去是人權、民主、自由，但當美國面對這些原則都站不住腳，我們還要信賴美國嗎？



盧倩儀強調，每天這麼多軍機，不管是台灣、大陸或者是美國，這些多出來的油料跟碳排量都是黑數，沒有人知道，可用常識來判斷就知道這在減損我們生存的機率，一架戰鬥機出任務一個小時，相當於美國一位普通駕駛7年的油耗，這都還沒有算進去當戰爭發生之後的爆炸等等。



盧倩儀說，武器的製造和運送就已經產生了大量碳排，所以備戰到還沒有到打仗，就已經是在減少我們生存的機率，這些都是黑數，台灣主流媒體都沒有人在談論這些問題。



由多位學者組成的台灣反戰聲明工作小組13日召開“反戰教材電子書”出版記者會，由台南藝術大學前總務長吳永毅主持，包括陽明交通大學榮譽教授傅大為、“中央研究院”研究員盧倩儀、政治大學退休教授馮建三、政治大學退休教授郭力昕、資深媒 體人林庭瑤、台灣社會研究學會理事張馨文等人出席。



此次出版的六本反戰教材電子書包括，反戰文集之一《反戰主張》、之二《製造共識》 、之三《兩岸與美國》、之四《俄烏戰爭》、之五《帝國主義》、之六《國際反戰翻譯》。六冊《反戰文集》免費電子書上架平台如下：Google Play Books：https://bit.ly/antiwarGP以及Kobo Books（樂天）：https://bit.ly/antiwarKB



盧倩儀在會中表示，現在的社會只看主流媒體，是一件極度危險的事情，她舉例說，俄烏戰爭發展至今，烏克蘭都被認為是美國的代理人，這樣的講法是越來越確立，甚至近來有美國前官員都承認，是美國在破壞烏克蘭的和平，而這些訊息從獨立媒體來看，過去已非常多的，另外從獨立媒體的角度，有關於加沙的種族滅絕訊訊息是非常多的，讓人非常無助而且沮喪、憂鬱，但是主流媒體的濾鏡下，這些都看不到，尤其台灣媒體依賴外國的主流媒體，更讓台灣的人民似乎感受不到加沙的可怕或者說是戰爭的可怕。