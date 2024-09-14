苗栗市長余文忠：兩岸青年多交流越走越親

中國國民黨籍苗栗市長余文忠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗9月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍苗栗市長余文忠9月初剛獲邀到福建省龍岩市出席兩岸客家文化中秋晚會，對大陸的發展與舉辦活動的細緻留下深刻印象。余在接受中評社訪問時表示，兩岸應該多進行文化交流，尤其是讓兩岸青年多交流和多一點的連結，兩岸才能越走越近、越走越親，這樣才能讓兩岸能永遠是一家人。



余文忠，曾任苗栗縣長徐耀昌特助、苗栗婦女會顧問、國民黨“立委”徐志榮特助、苗栗警友會顧問、苗栗縣觀光協會常務理事、苗栗縣地檢署榮譽觀護人協會常務理事以及苗栗救難協會顧問。2018年當選苗栗縣議員，2022年順利連任，2024年代表國民黨參選苗栗市長補選當選。余妻為湖南常德人，是台灣少見的大陸女婿鄉鎮市長。



余文忠指出，他這次是和台灣客家總商會一起獲邀到福建省龍岩市出席第五届海峡兩岸客家文化中秋聯誼會，並同時見證台灣客家總會與閩西客家聯誼會和龍岩市媽祖文化交流協會簽約為姊妹協會，他很開心這次能透過文化活動與姊妹協會的交流，匯集兩岸的客家文化力量，也讓兩岸青年能更加認識客家文化。



他說，9月5日當晚舉辦的中秋晚會相當盛大，一到會場就讓他感覺好像是穿越時空般，因為當地有許多古代和現代的藝術文化，大陸青年也很有自信的穿上傳統客家服飾上台表演。特別的是，這次台灣也去了很多年輕人，也獲邀上台和大陸青年一起表演客家文化與歌曲，在龍岩市優美的月光下，享受傳統客家風情民俗，度過愉快且難忘的一晚。



余文忠認為，這次龍岩市舉辦的兩岸客家文化晚會的氛圍很棒，尤其是把兩岸青年當成主角，各自穿上客家傳統服飾在台上走秀、唱歌、跳舞，周邊還有許多小吃市集，讓兩岸青年可以盡情交流，認識彼此的相同與差異，他相信這對兩岸青年來說都是很好的體驗。



余文忠強調，兩岸都是龍的傳人，都是黃皮膚、黑頭髮的人，希望兩岸未來能有越來越多的年輕人，可以越來越喜歡客家文化，也非常歡迎大陸青年有空都能多來台灣進行交流，讓兩岸青年能多交流與多一點的連結，兩岸才能越走越近、越走越親，這樣才能讓兩岸能永遠是一家人。

