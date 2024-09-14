鄭博文語中評：高雄房價飆漲　替年輕人擔憂

屏東大學不動產經營學系兼任副教授鄭博文。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月14日電（記者 蔣繼平）高雄房價近來因台積電進駐飆漲，一般民眾苦不堪言。屏東大學不動產經營學系兼任副教授鄭博文接受中評社訪問表示，南台灣薪資條件仍低於北部，高雄平均每月薪資約新台幣3.5萬元，六都排第五，是沉重負擔；以最近的“新青安貸款”，動輒要揹40年房貸，等於是一輩子房奴；且“總價低、單價高”的小宅開始吹進高雄，買房生活品質不見得會好，以上幾點，他真的很替年輕人擔憂。



鄭博文，1958年生，澎湖人，中山大學企業管理研究所博士。現職為屏東大學不動產經營學系兼任副教授，專長領域為大陸不動產、不動產行銷與管理、人力資源管理。



英國BBC日前針對台積電造成高雄房價飆漲，做了一篇專題報導指出，高雄地區預售屋均價，十年來在20多萬新台幣一坪起伏（1坪約等於3.3平方米），2014至16年間，房價甚至跌至10幾萬一坪。2021年開始傳出台積電將在高雄設廠的消息，房價“聞積起舞”，迎來一波猛烈的漲幅。隨著2023年證實設廠及之後的擴建計劃，北高雄“台積電生活圈”的楠梓、橋頭、仁武、左營等區，迎來房價歷史新高。以往價格在10幾萬一坪的楠梓、橋頭，五年內翻倍至一坪30萬起跳。



對此，鄭博文認為，高雄房地產大多不是本地人在買，而是台北、台中的投資客，變成“投資標的”，加上通膨嚴重建築成本高，台積電進駐等話題，導致吃虧的就是自住客與年輕人。



“新青安貸款”引發炒房新助力，重點是貸款額度由最高800萬元提高至1000萬元利息補貼，政府額外補貼1碼，加上原公股銀行減半碼，優惠共1.5碼，貸款年限最長由30年延長至40年，寬限期由3年延長至5年。



學界對此隱憂很多，鄭博文表示，新青安貸款的對象，講難聽一點是投資理財小白，房地產業者、建商、代銷業、仲介商不會去理會社會責任，用類似話術“5年寬限期僅付利息，買比租划算”、“未來5年一定會增值，脫手後有賺頭”等等，但5年後真的能脫手？若不能脫手，最後付不出來，銀行為了確保債權進行法拍，難保不會發生房價泡沫化危機。