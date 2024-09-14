中評觀察：揪不到柯文哲收賄金流　檢柯對決

柯文哲與檢方在對決。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月14日電（評論員 林淑玲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案9月5日遭羈押禁見，已近10天，媒體、名嘴每天大量爆料檢方偵辦進度，引起台灣民眾黨強烈抗議。整合這些內容看來，檢廉單位查了10多天尚未查到柯收賄金流，應是相當焦急。



柯文哲涉案後，台灣司法部門所謂的偵查不公開全部破功，媒體、名嘴流出的資料，加上誇張的衍伸，要讓外界覺得柯涉案嚴重，政治目的昭然若揭，要毀掉柯文哲形象、台灣民眾黨支持度，讓“小草”失望走人，也要讓國民黨不敢聲援，破壞藍白合。不過，到目前為止，這些爆出來的料，都還沒有看到足以讓柯文哲可一槍斃命的材料。柯日前放棄抗告，強調不想法院有所為難，請檢察官於此2月之羈押期間，窮盡一切調查義務“本人亦會盡力配合調查”。現在等於是柯與檢方的對決。



柯案的關鍵在於，究竟只是圖利？還是收賄？未涉收賄的圖利罪爭議很大，政府施政圖利民眾比比皆是，很多國家甚至沒有圖利罪這個罪名。如果台灣司法要單用圖利罪起訴、定罪、判刑柯文哲，很容易與政治打壓畫等號，屆時肯定會有來自國際壓力。這點“賴政府”應該非常瞭解。



所以檢方現在就是上窮碧落下黃泉去找柯收賄的證據，但許多媒體爆料內容，看來都是雷聲大雨點小居多。諸如12日有媒體獨家報導，“檢廉赴一銀查扣神秘保險箱 全面追柯文哲親友金流”，當天下午柯文哲妻子陳佩琪主動接受媒體訪問，坦承11日在檢廉人員陪同下親自到第一銀行啟封2個保險箱，保險箱內各有做為家庭緊急備用的新台幣50萬元現鈔、當年結婚的金飾等。

