中評關注：民進黨慶移師高雄 挽救民調？

民進黨今年黨慶將移師高雄舉辦。（取自民進黨臉書） 中評社台北9月14日電記者 黃筱筠）民進黨今年黨慶將移師高雄舉辦。日前一份TVBS民調中心發佈2026高雄市長可能人選民調顯示，中國國民黨“立委”柯志恩領先民進黨目前檯面上所有人。雖民調有機構效應，加上國民黨定於一尊對比民進黨多人參選，會影響民調結果。但這也代表目前高雄並未強有力的人選，民進黨此時移師到高雄舉辦黨慶活動，並號召新血入黨，希望喚起對創黨精神的力挺，爭取年輕選民支持。高雄過去曾經有韓國瑜當選的例子，南台灣現可能並非綠營囊中物，綠已開始拉警報，避免重蹈覆徹。



今年是民進黨38年黨慶，主要舉辦三個活動，首先，9月23日將重返創黨地圓山飯店，舉辦創黨先進聯誼。第二，9月22日至27日，於高雄捷運美麗島站體內舉辦“守護台灣民主路一直走：“‘國會’改革歷程影像展”。第三，9月28日當天，將在高雄海寶餐廳舉辦“Green Up! 和台灣在一起”入黨簽名見面會。



在日前一份高雄市長民調，民進黨“立委”邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺與前“勞動部長”許銘春與國民黨柯志恩進行對比民調，但卻全軍覆沒。TVBS民調結果顯示，若民進黨派賴瑞隆與柯志恩對決，35%支持賴瑞隆，輸給柯志恩支持度40%，若民進黨推派林岱樺參選高雄市長，與柯志恩對決，柯志恩支持度為40%，林岱樺則獲得35%市民支持。



日前高雄市長陳其邁曾經認為高雄市可以提早初選，避免初選激戰造成裂痕。但賴清德則在中常會提到“冬至還沒有到，不用急著搓湯圓”，要大家不用這麼急的表態。



這時候民進黨黨慶移師高雄，是否要開始拉抬民進黨落後的趨勢。但距離2026年高雄市長選舉，還有2年多的時間，賴清德都要大家不用在初選急著表態，但看到民調落後，是否也有點急了？並選在美麗島事件發生地美麗島捷運站內舉辦影像展，想要力圖挽救對民進黨失去信心的市民。



下一任高雄市長選舉，邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆，和許銘春，皆有意參選，但目前民調落後，雖然存有機構效應，但也凸顯連高雄綠營鐵票區都有生銹的感覺，表態的人也不是重量級。現在雖傳出賴清德兄弟、“總統府”秘書長、前屏東縣長潘孟安可能是賴手上的一張牌。

