鄭博文：高雄房價帶動房租　問題難解

屏東大學不動產經營學系兼任副教授鄭博文。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月14日電（記者 蔣繼平）高雄車站周邊遍布租售看板，市府進行整頓引發熱議。屏東大學不動產經營學系兼任副教授鄭博文接受中評社訪問表示，高雄房價上漲帶動房租，南高雄車站舊商圈人潮回不來，黃金店面高掛租售短期難解，北高雄也會出現因房租上漲的店面轉移潮。



鄭博文，1958年生，澎湖人，中山大學企業管理研究所博士。現職為屏東大學不動產經營學系兼任副教授，專長領域為大陸不動產、不動產行銷與管理、人力資源管理。



南北高雄以舊高雄市高雄火車站為界，以北的區域由楠梓、左營、三民及鼓山四個區域組成，高鐵站也位於此區。南高雄包括鹽埕、前金、新興、新興等區。



台積電進駐高雄造成話題，近年帶動高雄房價節節上升，尤其楠梓地區更為明顯，早年屬於1字頭的蛋白區（每坪均價新台幣10萬元起），如今均價也都站上3字頭（每坪均價30萬元）。不過由於高雄近年發展重心在北高雄，人口也往北高移動，屬於高雄市內的“北漂”現象，導致南高雄發展停滯，甚至受到高雄車站改建施工長達20多年，車站前方的“門面”中山一路道路兩側的黃金店面都掛起“租、售”大型廣告，已成為當地特殊的街景畫面。



對此，鄭博文分析表示，實際生活機能好是在南高雄，北高雄則有炒作的現象。南高雄除了亞灣區的題材就沒了，但說實在，交通、學區都比北高雄好，只是北高雄因為有新的台積電題材，但過去北高雄會發展帶動是因為高鐵左營站的關係，因高鐵沒有延伸到高雄車站，所以造就北高雄的發展機會，但現在才說要延伸高鐵到高雄車站，已經來不及了。



南高雄有很多商圈，鼓山的哈瑪星、鹽埕的舊堀江、五福路與中山路交界的新堀江與玉竹商圈等等。鄭博文表示，十年多來的人口移動，上班上學在南高雄，但晚上回到北高雄，還有消費型態改變以網購為主，加上舊商圈的環境，比不上有停車場、有冷氣的百貨公司，所以人潮真的回不去舊商圈。

