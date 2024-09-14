楊應超：美國想挖走台積電　台要設法煞車

楊應超出席座談會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月14日電（記者 楊騰凱）日前有韓國學者示警，認為美國可能會削弱台灣在半導體供應鏈的獨佔地位。對此，科克蘭資本董事長楊應超向中評社分析表示，美國當然很想削弱台灣在半導體供應鏈的地位，最好也把台積電整個搬去美國，台灣政府必須設法減慢台積電轉往美國的速度。



楊應超為科克蘭資本董事長，過去曾任巴克萊銀行及花旗環球亞洲區董事總經理和亞太區科技首席分析師、瑞士信貸董事和首席科技硬體分析師、高盛證券科技分析師等，曾相繼被《機構投資者》《金融時報》《亞元雜誌》等評選為全球第一科技硬體分析師、亞洲第一分析師。



目前楊應超為國民黨不分“立委”候選人排名第18位，國民黨有13席不分區“立委”，若2026部分不分區“立委”當選縣市長，楊應超有機會透過替補成為“立法委員”。



楊應超13日出席“‘美國新政府的半導體戰略為何？’－史丹佛大學胡佛研究所《晶三角》報告透端倪”座談會，並接受中評社訪問。



楊應超表示，美國當然很想削弱台灣在半導體供應鏈的地位，但是無法做到。因為從客戶角度來說，客戶一定希望分散風險，就像蘋果的晶片過去可以分給台積電或韓國三星代工，或是蘋果手機的組裝可以找和碩或其他廠商。



楊應超指出，可是台積電的產品快變成無法被分散了，因為別人做不出來，近期的新聞報導指三星的2奈米做不來，面臨裁員，所以基本上台積電快變成獨門生意，美國當然想分散風險，可是這兩三年是看不出來效果的，因為其他人做不出來。