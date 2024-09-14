李大中：美國對中國交往政策名存實亡

淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月14日電（記者 楊騰凱）淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中表示，美國對中國交往政策已經名存實亡，現在拜登政府講究戰略競爭，但對於競爭目的，有人主張美國的長期戰略是必須求勝。



李大中指出，若是民主黨賀錦麗當選美國總統，政策方向會與拜登政府很像，但共和黨特朗普2016年當選美國總統時，曾經在上任前與蔡英文通話，這很不尋常，若特朗普當選，變數與不可預測性很強。



李大中13日出席“‘美國新政府的半導體戰略為何？’－史丹佛大學胡佛研究所《晶三角》報告透端倪”座談會，並對美國對中政策作出分析。



李大中表示，假設民主黨現任副總統賀錦麗贏得美國大選，那她的政策方向大概會與現任拜登政府比較相似，拜登目前的政策很明確，基本上當提到兩岸議題時，拜登總是重申他的版本的一中政策，內容大家都會背了，包括“台灣關係法”、“美中三公報”，再補上對台“六項保證”，反對單方面改變現狀，有時候還會加上不支持“台獨”，雖然美中處於很嚴峻的戰略競爭，不過拜登說他要與中國溝通。



李大中指出，假設是特朗普當選，我們只能用特朗普過去4年執政的表現，也就是“特朗普1.0”來判斷“特朗普2.0”會有什麼差別，他在2017年就任，4年後下台，現在競選期間特朗普的發言還很難判斷究竟是競選語言，又或是當選後會實際落實的政策，所以特朗普到時端出的的國安團隊就很重要，到時他的團隊會是什麼樣貌，大家都很關心。



李大中表示，在特朗普第一任期，感覺起來特朗普很多想做的事情，會被他的團隊帶到比較正常的軌道。2016年特朗普剛當選時，竟然以美國總統當選人的身份，與蔡英文通電話，這就是很不尋常的動作。後來特朗普上任後，他的官員都提過一中只是政策選項，但要不要依循一中政策，必須視北京的表現而定。