南方7縣市齊聚嘉義　陳其邁喊話爭取資源

2024南方治理平台首長會議13日在嘉義縣舉行，邀請7縣市首長參加。（高雄市政府提供） 中評社嘉義9月13日電（記者 蔣繼平）2024南方治理平台首長會議13日在嘉義長榮文苑酒店舉辦，由嘉義縣政府主辦邀請南台灣縣市首長參加，南部7縣市6首長齊聚，不分黨派，透過區域合作，一起發展大南方。除提出涵蓋交通建設、觀光行銷、環境保護、教育學務及數位治理共計16項提案，民進黨籍高雄市長陳其邁也在會中喊話“中央統籌分配款”給南方更多資源。



“2024南方治理平台首長會議”13日在嘉義縣長榮文苑酒店舉行，民進黨籍嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、澎湖縣長陳光復，國民黨籍嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴，以及綠營的屏東縣副縣長黃國榮等7位地方首長、副首長攜手“中央部會”代表共聚一堂，通過跨縣市互惠合作機制，展開深入交流，落實“中央”、地方的合作夥伴關係。



南方治理平台首長會議由陳其邁2023年發起首辦，今年由嘉義縣主辦。翁章梁為了迎接首長們，一一送上精美的交趾陶伴手禮，會客室更準備嘉義縣冠軍咖啡“名陽園”熱情迎賓。今年會議提案屬性共分類為五大議題，共計10項提案及其他6項合作提案，涵蓋交通建設、觀光行銷、環境保護、教育學務及數位治理，共計16項提案納入議程，今全數通過。



黃偉哲指出，大南方生活圈通勤時間約2小時內，台南與高雄隔著山脈，兩側分別為那瑪夏與南化，而嘉義與台南之間的八掌溪，近期因凱米颱風而釀災，也要共同整治溪流，足見南部縣市是唇齒相依。從高科技S廊帶、觀光產業、農特產品到基礎建設，南部崛起已成事實，必須攜手打拼，朝共榮共好目標邁進。



陳其邁說，南方縣市就像是兄弟姊妹，在討論大南方議題的時候都是相互合作、不分黨派。目前南部的科技走廊逐漸在建構，在產業上下游的整合中，各個城市都有不同的角色，透過地方產業、地理資源的互補及供應鏈的銜接和供給，都能讓大南方平台的整合效應加成。另外，南方縣市也都面臨預算不足、人口老化、以及基礎建設相對不足的問題，也盼“中央”資源分配時能多考量這些議題，挹注南方縣市更多資源。



陳光復表示，台灣無論在人權、民主、經濟發展、健保、醫療技術、晶片外銷等全世界聞名，但若要“中央”、地方均衡發展，南方治理平台就是最重要的媒介，明年由澎湖縣接棒舉辦，“中央”給予的支持很多，希望明年大家都能到澎湖參與。

