“賴政府”媒體預算暴增　朱立倫：民主之恥

朱立倫接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月14日電（記者 盧誠輝）“賴政府”2025年編列的年度預算，媒體與政策宣導費從2024年的新台幣9億226萬元，一口氣暴增近6億元到14億9288萬元，增幅高達65.4%。中國國民黨主席朱立倫今日到桃園市出席黨內活動時受訪表示，“賴政府”暴增預算只為了創造網軍、攻擊在野黨與自我吹捧，實在是民主之恥。



朱立倫今日到桃園市出席“婦女菁英領袖成長營”，包括國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓、國民黨籍“立委”邱若華、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭、國民黨籍桃園市議員凌濤與張碩芳和桃園果菜公司董事長呂淑真等人都到場與會。



朱立倫在會前接受媒體聯訪，媒體詢問，針對“賴政府”2025年編列的年度預算，媒體與政策宣導費從2024年的新台幣9億226萬元，一口氣暴增近6億元到14億9288萬元，增幅高達65.4%，有何看法？



朱立倫強調，這是民主之恥，如果用這麼高增幅的預算，想要來操控媒體與掌握網軍，用來自我宣傳，甚至是用來攻擊在野黨，這是民主之恥，一個民主社會應該要對自己有信心，而不是用大量的預算要自我吹捧，甚至是創造網軍來攻擊在野黨。



朱立倫認為，所有的“立法委員”，包括民進黨的“立法委員”，都要站在人民的角度，把這些錢省下來好好的幫助弱勢與照顧下一代，或是增加所有原本就應該做的公共建設，而不是浪費在創造網軍、攻擊在野黨與自我吹捧上面。