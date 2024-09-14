朱立倫籲基隆選民挺謝國樑　別讓民進黨得逞

朱立倫今日到桃園市出席“婦女菁英領袖成長營”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票。國民黨主席朱立倫今日到桃園市出席黨內活動時表示，現行的選罷法制度“很特別”，只要有四分之一的選民投票，就能罷免像謝這樣的好市長，所以他呼籲國民黨要全體總動員，拜託基隆選民10月13日一定要站出來投下“不同意”的反罷免票。



朱立倫今日到桃園市出席“婦女菁英領袖成長營”，包括國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓、國民黨籍“立委”邱若華、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭、國民黨籍桃園市議員凌濤與張碩芳和桃園果菜公司董事長呂淑真等人都到場與會。



朱立倫在致詞時指出，婦女是最講究公平正義，也最能夠發揮力量的團體，而謝國樑現在正面臨一股逆流與亂流，所有綠營的人都極力想罷免謝，所以他要拜託所有桃園市的婦女好朋友，只要有親戚或家人住在基隆，10月13日一定要請他們站出來投票。



朱立倫提到，根據國民黨最新的民調，基隆市民絕大多數都支持謝國樑，大多數人也都是反對罷免案的，但問題出在現行選罷法制度，只要有超過25%逾四分之一的選民出來投罷免票，剩下的四分之三選民就只能欲哭無淚，因只要有四分之一的人就能罷免掉像謝國樑這樣一個好市長。



朱立倫強調，現在衹有一個辦法，就是要讓所有支持謝國樑的選民都站出來投下“不同意”的反罷免票，這次是很重要的關鍵一役，因為若這次讓民進黨得逞，讓四分之一的少數選民就可以把謝給罷免掉，那未來肯定會沒完沒了。