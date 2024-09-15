丁守中：綠配合美炒作台灣地位未定論很危險

前中國國民黨籍“立委”丁守中。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月15日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團有意在“立院”推動“聯合國大會第2758號決議不涉台”決議。對此，前中國國民黨籍“立委”丁守中向中評社表示，這是民進黨政府配合美國炒作台灣地位未定論，這就是鼓舞“台獨”，是很危險的，可能會造成兩岸衝突。



丁守中為美國佛萊契爾外交法律研究院國際政治學博士，曾任國民黨籍“立委”、台灣大學政治系副教授、民主文教基金會執行長，現為中美文化經濟協會理事長。



民主文教基金會、中美文化經濟協會、自由基金會14日舉行“強權即公理，這就是美國”學術研討會，丁守中擔任研討會主持人，並於會後接受中評社訪問。



民進黨“立法院”黨團也有意在“立法院”推動“聯合國大會第2758號決議不涉台”的決議。



丁守中表示，台灣方面會有這樣的想法，主要也是因為美國行政部門在推動聯大2758號決議案並未限制台灣前途，也就是美國在炒作台灣地位未定論，這某種程度來說就是鼓舞“台獨”，這是非常危險的，會造成兩岸之間進一步衝突。



丁守中指出，當前我們最擔心的就是，在中美兩大霸權的鬥爭當中，會有效拖累敵人的方法就是打代理人戰爭，就像現在烏克蘭鬥俄羅斯一樣，我們擔心的就是，美國當局會不會有一派人主張用台灣去鬥中國大陸，就這就是最不智的事情。



丁守中表示，兩岸應該要維持最好的和平關係，和平合作，這樣才能為兩岸同胞避禍謀福，也能夠為中美的霸權鬥爭降溫，同時為區域和平做出貢獻。

