凌濤：台軍購只是認知作戰　不要只會發臉書

中國國民黨籍桃園市議員凌濤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月15日電（記者 盧誠輝）美國國防部監察長11日發布的監察報告顯示，美對台軍售竟有270萬發1983年生產製造已經過期的子彈，還有超過3500組抗彈板和背心受潮發霉。中國國民黨籍桃園市議員凌濤接受中評社訪問表示，這凸顯台灣的“國防”與軍購只是認知作戰，漏洞百出，台灣的相當單位應該要深切檢討，不要只會發臉書。



凌濤，美國康奈爾大學公共行政法學碩士，現任國民黨智庫副執行長，曾任第七屆國民黨青年團總團長兼指定中央常務委員、國民黨文化傳播委員會主任委員、朱立倫辦公室發言人、國民黨2024大選及“立委”競選平台發言人，2022年首次參選桃園市第一選區（桃園區）議員選舉，便以近2.2萬票（10.63%）最高票當選桃園市議員。



凌濤認為，現在的“國防部”與“國安”單位對“國防”與軍購的準備都僅止於在認知作戰上面，但實際上卻沒有什麼太大的作為，包括最近幻象戰機飛官失事，“海巡署”的救災就狀況百出，所以現在賴政府對“國防”到底準備好了沒有？相信全民都會打上一個很大的問號。



他說，根據美國國防部監察長最新的調查報告就可看出，美國軍售給台灣的彈藥與裝備不是過期就是發霉，所以他希望台灣的相關單位一定要向美國積極反應與要求，過去美國承諾台灣要軍售最新的武器和裝備，是否都有如期如質的完成？



凌濤強調，台灣向美國軍購目前還有超過新台幣6000億元沒下文，給了錢，卻還沒拿到武器。他希望台灣的相關單位一定要讓美國對台灣的承諾能夠儘快落實並逐步到位，否則所謂的“國防”與軍購都可能只是空談而已。



另外，凌濤也提到，繼6月9日有大陸男子駕駛快艇穿越台灣海峽從淡水河口長驅直入後，9月14日又有大陸男子搭乘橡皮艇出現在林口附近海域。難道現在不管是什麼艇都能完全不設防的輕易穿越台灣海峽上岸嗎？台灣的海防單位恐怕是螺絲鬆了。

