李佩珊：美國在打內部文化戰與中美文化戰

中正大學政治系教授李佩珊。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月15日電（記者 楊騰凱）針對美國政治的發展，中正大學政治系教授李佩珊表示，美國正在打兩場戰爭，一場是內部的文化戰爭，另一場是與中國大陸的文化戰爭，因中國大陸可以提出另一種體制上的可能，當美國霸權衰弱後，將更有空間開始討論哪種體制是更優越的。



李佩珊為美國賓夕法尼亞大學政治學博士，曾任“中國政治學會”理事、“考試院”典試委員，現為中正大學政治系教授。研究專長包括亞洲區域主義、政治經濟。



民主文教基金會、中美文化經濟協會、自由基金會14日舉行“強權即公理，這就是美國”學術研討會，座談會第二場主題為“美國如何從孤立主義走向孤獨的強權”，李佩珊擔任與談人。



李佩珊表示，美國的外交政策永遠都會有國際主義與孤立主義這兩種成分，尤其國際主義是不可能不見的，美國作為覆蓋全球的帝國，各地的美軍以及流通的美元，不可能沒有國際主義，尤其美式價值的意識形態也高度覆蓋在世界各國。



李佩珊指出，假設美國這個霸權有很多不那麼好的地方，那為什麼這個霸權還能覆蓋在全世界呢？第一，當然是扈從美國這個體系可以獲得相當大的利益，就像台灣一樣，可以發展半導體產業。第二個就是被懲罰的代價，假設你不跟隨美國，要不就被經濟制裁，要不就被孤立，被懲罰。



李佩珊表示，另一點就是，美國體制優越性這種想法深植人心，今天西方世界講到政治體制就只會想到自由民主，在台灣問任何人都會說出這樣的標準答案，但是所謂的自由民主是不是與自己的土壤文化相合，這又是另外一個問題。



李佩珊指出，也就是說，長期的控制與影響力，使得美國一直存在著國際主義，所以自己不大會認為美國會一下走孤立主義，然後接著又鐘擺到國際主義，反而是美國一直都在這兩種主義之中。

