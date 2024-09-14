藍議員質疑政治活動　民進黨黨慶攝影展喊卡

民進黨今年黨慶將移師高雄舉辦。（圖：民進黨臉書） 中評社高雄9月14日電（記者 蔣繼平）民進黨舉辦創黨38週年慶，原訂9月22日至27日在高雄捷運美麗島站舉辦“守護台灣民主路一直走影像展”，昨天才剛宣布，今天就臨時更動宣布延期並另尋適合場地舉行。中國國民黨高雄市議員邱于軒表示，捷運站本來就不宜舉辦政治性活動。由於場地地點引發質疑，高捷隨即通知喊卡，民進黨臉書今天也湧入網友留言洗版。



民進黨今年38年黨慶將舉辦三個活動，第一，9月23日將重返創黨地圓山飯店，舉辦創黨先進聯誼。第二，9月22日至27日，於高雄捷運美麗島站體內舉辦“守護台灣民主路一直走：“‘國會’改革歷程影像展”。第三，9月28日當天，將在高雄海寶餐廳舉辦“Green Up! 和台灣在一起”入黨簽名見面會。



不料，民進黨昨宣布原訂9月22日至27日在高雄市美麗島捷運站B1穿堂層舉辦影像展，今天上午緊急發新聞稿因場地租借事宜臨時更動，宣布延期並另尋適合場地舉行。



國民黨高雄市議員邱于軒今天表示，她有接獲民眾反映，高雄捷運出借美麗島站給政黨舉辦“守護台灣民主路一直走”活動，該活動疑似有政治意涵，嚴重違反行政中立原則，因此昨天立即發文給高雄市政府捷運工程局，要求查處。



邱于軒今天也公布根據高雄捷運公司活動場地出借須知，有5種情形得拒絕場地借用，包括第5項的內容涉及政治、選舉、抗議、抗爭或集會遊行等活動。邱于軒更說，民進黨不是高雄人的爸爸，高捷本來就不應該有政治活動，不分藍綠，依法行政。



高雄捷運公司今天表示，當初公司同意申請的原因，係為本案並沒有任何開幕活動或動態聚眾活動，僅為單純靜態攝影展，故予以同意；現因有民眾疑慮，已與主辦單位溝通，請該主辦單位研議另尋替代方式。