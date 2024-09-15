中評鏡頭：桃園慈湖中秋水舞秀很夢幻

桃園大溪慈湖中秋水舞秀，有玉兔與月亮等燈影。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月15日電（記者 盧誠輝）桃園市政府從七夕到中秋在大溪慈湖舉辦的“放假囉！來慈湖”活動已進入尾聲與最高潮，14日傍晚更舉辦中秋夢幻水舞秀，吸引許多親子遊客到場觀賞，夜間水舞秀也特別融入與桃園及中秋節相關的8個趣味圖案，在遊客歡樂的氣氛中度過難忘的團圓時刻。



桃園市政府秘書長溫代欣表示，桃園大溪慈湖園區是全台唯一以人物為主題的大型雕塑公園，每年“交通部觀光局”的觀光人潮統計都名列桃園觀光景點前五名。園區內觀光旅遊資源豐富，是假日出遊、休憩、踏青的好去處。今年，觀旅局更發揮創意，結合東方傳統浪漫七夕與中秋闔家團圓的節慶意象與氛圍元素，營造慈湖更親民有趣與年輕化的形象。



桃園市政府觀旅局長周柏吟指出，今年在慈湖舉辦的活動不僅在主題、主視覺與氣氛營造上發揮創意，在場域活化方面，也透過網路公開招募街頭藝人及餐車市集，邀請大家在周末假日一起來慈湖表演與設攤。未來希望透過這種擴大民間參與的模式，為慈湖園區注入新的量能、活力與人氣，積極串連北橫台七線與大龍門兩大觀光廊帶。



桃園市政府觀旅局表示，“放假囉！來慈湖”活動從即日起到17日中秋節當天，每天下午4時開演，每場間隔30分鐘，每天共8場，前4場為日間水舞秀，後4場為夜間水舞秀，每場都會搭配不同主題音樂起伏變化，為遊客帶來視覺與聽覺的極致饗宴。除了水舞秀外，每天也都會安排豐富多元的表演陣容，包括樂團、舞蹈、火舞和特技等團體，一起陪民眾度過精彩難忘的中秋佳節。