新竹499防砲連部村　見證二戰空襲史

499防砲連部村位在新竹空軍基地附近。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月16日電（記者 盧誠輝）新竹空軍基地附近有一個神秘聯隊“499防空砲部隊”駐紮在當地已近80年，不僅見證二戰盟軍空襲新竹的歷史，後來更因為退役後的老榮民多數單身，在老連長的號召下，便在原本駐紮地蓋起房舍一起生活互相照應，被外界稱為“499防砲連部村”，直到目前仍有2戶90多歲老榮民住在該地。



二戰末期，新竹空軍基地當時是日本海軍航空隊的重要據點，但也因此成為盟軍籌劃轟炸的目標。1943年11月25日，盟軍共出動14架轟炸機和15架戰鬥機對新竹空軍基地附近狂轟猛炸，導致新竹機場癱瘓，最後更讓日軍在新竹駐紮的海軍航空隊因此解散，而當時接手駐紮的便是“499防空砲部隊”。



後來隨著部隊的轉型與改編，許多退役的老兵便在原本部隊駐紮地蓋起房舍，一起生活互相照應，被外界稱為“499防砲連部村”。全盛時期該處共有約60戶老榮民居住，每到過年除夕夜，家家戶戶都會各自準備一道菜，聚集在連部前的鋼棚下，一起吃團圓飯，老榮民們喝著高粱酒、聊著家鄉事，有著數不盡的鄉愁。



新竹市康樂里長林再興向中評社表示，目前“499防砲連部村”僅剩2戶90幾歲的老榮民仍住在該地，該處土地所有權為“國防部”所有，但因該地土地使用分區為公園用地，所以無法再蓋大樓或房舍，未來就看新竹市政府和“中央”怎麼協調規劃，希望能將“499防砲連部村”的歷史給保留下來。