張榮恭：台灣墜紅缐 疾呼救安全

張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北9月18日電（作者 張榮恭）“賴政府”陸委會主委邱垂正12日在台北的一場研討會上稱，接受九二共識即等於承認台灣是中華人民共和國的一部份。中國國民黨馬英九執政期間兩岸關係基於九二共識而和平發展，台灣安全與民眾福祉均獲保障，可見邱垂正所言完全違背事實。



這位官員應是在為賴清德加緊推進“新兩國論”導致台海不安而使美方未能去除“疑賴論”，進行辯解。對於中美台關係時有獨家權威消息的英國《金融時報》，才於8月22日報導台灣“國安會秘書長”吳釗燮和“外交部長”林佳龍赴美會商；報導揭露，美方迄今疑慮賴清徳缺乏對外經驗，言行比蔡英文更不可預測。



相對於蔡英文在“台獨”道路上匍匐前進，賴清德是起身跑步，上台百餘日已不下十次宣揚“新兩國論”及將“中華民國”“台獨化”，風格莾撞。邱垂正的辯解反而使得美方“疑賴論”欲蓋彌彰。2012年蔡英文參加大選時，《金融時報》揭露美方疑慮蔡英文處理兩岸關係的能力，曾對蔡的選情造成重傷。



固然當前美國確在加緊藉挑戰聯合國2758號決議來對抗中國大陸的對台政策，並且策動歐洲議會和西方國家配合，賴清德因而受到鼓舞，但這不等於美國認可台灣執政者能在“台獨”道路上狂奔，以致打亂美國的中國政策和台海政策。

