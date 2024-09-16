美軍援品發黴過期　台軍啞巴吃黃連　

美國向台灣運交發霉、過期、包裝不良且不堪使用的軍備。（照片：美國國防部監察長辦公室官網） 中評社台北9月16日電／美國交付給台灣的軍備中，竟有發黴的戰術背心、以及1983年製造的過期彈藥。對此事，台軍方全面封鎖消息，口風甚緊，要不是美國五角大廈督察室公開調查報告，根本沒人知道。據報導，美方交付的彈藥，有的受潮，有的要檢整，軍方不敢用；防彈背心尺寸不是東方體型，也未全發給部隊。台方為顧及台美關係，啞巴吃黃連，自己吞下去。



《中國時報》報導，台美軍援是中美斷交後，首次美方依“總統”撥款權（PDA），軍援台灣3.45億美元庫儲品，這是美國國會所要求。然而，美政府卻似漫不經心，給的是次級軍品，好像是應付美國國會，心不甘情不願。



事實上，美方軍援3.45億美元裝備，台美雙方於2023年初就開始談了。美方之所以同意軍援，是為彌補多項重大軍售延宕，自知理虧，給筆庫存裝備，當做道歉，名目取個“軍援”好聽些。



但送來的裝備，不但是庫存品，還是次級品，真要當回事，怎會把1983年製，40年前做的彈藥送給“重要盟友”，有的受潮，有的要檢整，台軍方根本不敢用。



軍中也有人私下抱怨，美方送的戰術背心是美軍的尺寸，不符合東方人的體型，加上有些受潮，而且防彈的鋼片非常重，因此，並未全面發給部隊。

