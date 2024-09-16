兩湖論壇26日南投揭幕尚未獲准　許淑華急

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月16日電（記者 方敬為）一年一度的“西湖－日月潭兩湖論壇”今年邁入第16屆，輪由南投縣主辦，預計9月26日開幕，但截至目前仍未獲台官方批准。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天接受中評社訪問表示，距離論壇開幕剩不到10天，縣府也很著急，會再持續向陸委會等有關單位聯繫，也請縣籍“立委”協助溝通，盼早日核定，若最終不准，只好改線上舉行。



南投縣與杭州市每年輪辦“兩湖論壇”，今年由南投縣政府舉辦，去年第15屆“兩湖論壇”在杭州市登場，許淑華率南投縣政府農業、教育、文化等局處官員前往交流，並促成新台幣10億2500萬元茶葉銷售合作意向書，今年第16屆預計9月26日在南投日月潭登場，卻截至目前沒有任何活動宣傳與議程資訊對外釋出。



許淑華16日主持縣政會議後，對於論壇籌備狀況向中評社表示，確實只差中央核定，論壇活動規劃，包括場地、議程、陸方來賓名單等必要文件，縣府都已提報有關單位，但迄今仍未獲准，眼看時間越來越近，縣府也著急，因為若不早日核定，縣府籌備活動的前置時間會被壓縮，執行難度也會相對提高。



許淑華說，兩湖論壇已有15年歷史，是兩岸文化交流的指標活動，縣府基於論壇輪流舉辦的模式，已在今年初正式的向杭州市發出了邀請函，目前杭州市方面預計由副市長帶隊來台參與，對南投、杭州交流發展相當重要，期盼中央能夠早日核定，縣府會持續與有關單位聯繫，瞭解相關情況，此外，也將請縣籍“立委”協助溝通，無論中央准或不准都希望盡早確定。

