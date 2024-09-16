綠推聯大2758決議不涉台　藍：須考量兩岸關係

國民黨團書記長林思銘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月16日電（記者 楊騰凱）針對民進黨“立法院”黨團擬推動“聯合國大會第2758號決議不涉台”決議，中國國民黨“立法院”黨團書記長林思銘表示，不宜貿然做出決議，要務實評估這麼做會不會讓兩岸緊張。兩岸關係大於國際關係，兩岸處理好，台灣才能在國際有更大空間。



國民黨團今日召開“時事回應”記者會，由黨團書記長林思銘主持。



林思銘表示，近期包括荷蘭、澳大利亞“國會”都針對“2758號決議”通過決議，但台灣必須很務實面對整個國際的形勢，包括他國的“國會”表態，是否對兩岸關係造成緊張，台灣應該審慎評估。而且就算“國會”表態，會影響該國行政機關對中、對台的政策嗎？民進黨政府必須務實嚴肅面對，而不是喊爽說各國國會所決議。



林思銘強調，還是要考量兩岸情勢，包括其他國家通過類似決議是否會影響兩岸和平發展？國民黨要很務實地觀察。



林思銘指出，至於民進黨團說要在新會期通過相關決議，我們要很務實地觀察、評估，是不是會造成兩岸關係的緊張？而不是冒然在這邊做出類似的決議。



林思銘表示，所有“立委”都希望台灣可以走出國際，但要務實面對兩岸關係，兩岸關係大於外交關係，兩岸關係處理好，台灣在國際上就能走出更好的空間。