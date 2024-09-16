媒體宣傳費增65%　林思銘：黨團一定嚴審

國民黨團書記長林思銘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月16日電（記者 楊騰凱）民進黨政府編列明年度總預算，其中“媒體政策及業務宣導費”總計14.9億元，比今年漲了65%。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長林思銘表示，民進黨政府媒體宣傳費經常是圖利特定媒體、豢養媒體拿來打擊在野黨，國民黨團一定會嚴審，沒必要花的錢一定減列，刪除。



“立法院”進入新會期，國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日將召集朝野協商，確認新會期開議日，根據各方推測，20日是最可能開議的時間點。



本會期將審查“中央政府”明年度總預算，根據“行政院”預算書，明年“中央政府”“媒體政策及業務宣導費”總計編列14.9億元，比今年增加了5.9億元，漲幅高達65%。



國民黨團今日召開“時事回應”記者會，由林思銘主持。



林思銘表示，此次總預算的媒體業務宣導費大幅增加，今年度的預算規模9億元，明年則編列14.9億元，增幅達到65%，這樣是不是在濫用人民的納稅錢？是不是有貓膩？國民黨一定會嚴加審查。



林思銘指出，民進黨政府的媒體宣導費經常都是圖利特定媒體，政府是利用媒體來為自己遮掩政績不好的現況，甚至豢養政治媒體，把施政美化，更可惡的是，利用這些特定的政治媒體及側翼來打擊在野黨，扶植他們綠色黨國的成長茁壯。

