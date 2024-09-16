陳佩琪保險箱記者會　黃揚明：北檢傳訊記者

陳佩琪12日召開記者會，接受媒體專訪。（民眾黨提供） 中評社台北9月16日電／台灣民眾黨主席柯文哲因台北市長任內京華城案，遭羈押禁見。妻子陳佩琪12日接受媒體專訪時，表示日前爆出的保險箱中，只裝了部分現金與嫁妝首飾等，非外傳裝了帳務資料或USB。媒體人黃揚明質疑，檢方是刻意把陳佩琪留在外面，當她開記者會一講完保險箱的事情，北檢馬上傳訊寫保險箱新聞的媒體記者，這動作蠻不尋常。



黃揚明15日在政論節目《新聞大白話》中表示，有一個很關鍵，不排除檢方刻意把陳佩琪留在外面的用意。比如柯文哲曾說，錢都陳佩琪在管。對檢方來講，可能就看陳佩琪會不會在這個時間點跑去跟誰聯絡，到哪一個銀行去處理她的帳務。



黃揚明指出，沒想到陳佩琪直接開一個記者會告訴大家，她一講完保險箱的事情，北檢馬上傳訊寫保險箱新聞的媒體記者，這動作蠻不尋常的。其他的偵查不公開內容，為什麼不傳訊？針對柯文哲帳戶有3筆匯款在30秒內完成。黃揚明表示，152萬（新台幣）分成3筆在30秒內轉帳完成，那一定是銀行臨櫃處理，所以是行員在處理，30秒內可以很快速的處理完成。



黃揚明更點出，依據《洗錢防制法》，這麼大筆的匯款要存在銀行裡，銀行一定會問東問西問半天。銀行若是核准，基本上外界去質疑這個東西，是蠻無聊的。錢是從柯文哲的帳戶匯出的，並不是柯文哲帳戶收到的。