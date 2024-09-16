國賓爭議推給吳敦義　王鴻薇批評陳其邁卸責

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月16日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”王鴻薇針對及高雄國賓飯店重建案的容積率爭議，批評民進黨政府試圖將責任推卸給前國民黨籍高雄市長吳敦義。她呼籲現任民進黨籍高雄市長陳其邁勇於承擔責任，不要將問題歸咎於已離任二十多年的前市長。



近日，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲，其任內批准京華城容積率從原本的392%提高到560%，最終達到840%。此案目前正在調查中，柯文哲也因此案涉嫌貪污與圖利因而被收押禁見。而隨著京華城案的曝光，高雄國賓飯店的重建案也因容積率過高引起爭議。部分媒體報導指控前高雄市長吳敦義批准了超過1000%的容積率。然而，吳敦義否認這些指控，並表示該決策是在他卸任後才做出的。



對此，王鴻薇受訪時表示，這次事件顯示了高雄市政府的心虛，並批評民進黨媒體及側翼試圖將高雄國賓飯店的責任推給已卸任多年的吳敦義。她強調，吳敦義已經離開高雄市政府超過二十年，與現今的容積率問題無關。



針對高雄市政府的處理，王鴻薇直指現任高雄市長陳其邁應該負起責任，而不是讓他的支持者將責任轉嫁給前任市長。她呼籲，若陳其邁認為容積率的批准合理合法，就應該勇敢承擔，而不是逃避責任。