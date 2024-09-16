宣傳預算暴增　綠：不要狹怨報復、政治操作

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月16日電（記者 黃筱筠）明年度“中央政府”總預算媒體政策及業務宣導編列高達新台幣14億9288萬元經費，經費暴增5億9千萬元，增加幅度高達65.4%，藍營揚言要嚴格審查。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應反駁說，增加的預算最多在“內政部”、“交通部”與“外交部”，“內政部”是為了宣傳打詐，“交通部”市為了宣導行人安全，“外交部”是為了強化支持台灣的力道，請問哪一項不該做？她呼籲在野黨不要先射箭再畫靶。



國民黨“立法院”黨團書記長林思銘今直言，預算都是對特定媒體綁標圖利，還用網軍攻擊在野黨，狠酸“賴清德吃過網軍苦頭，卻沒有悔悟？”



吳思瑤呼籲，預算上增加不要先射箭再畫靶，明年度增加宣傳預算5.91億元，“內政部”增加2.39億元是最多，但是增加的義務宣傳是集中在打詐四法，要強化全民防詐向詐騙集團宣戰，是反詐騙的相關宣導，請問國民黨反對打詐嗎？增加第二高是“交通部”6300萬元，我們剛剛通過相關道路相關條例與道路基本法，都是“立法院”新通過德交通立法等，“交通部”門要宣導道交議題，國民黨反對嗎？第三名“外交部”增加4900萬，民主同盟國家挺台成為新顯學，台灣在外交要趁勝追擊，要強化支持台灣力道，是正當宣導，請問這三個部會增加業務宣導費用，哪一項不該做？要砍預算，請說明理由。



吳思瑤也補充說，除了國民黨要在宣傳費用下手，民眾黨為了民眾黨主席柯文哲要凍結“總統府”預算，與砍光“監察院”預算，要嚴審“司法院”預算就是狹怨報復，不要把砍預算當成政治工具。

