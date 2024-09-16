民眾黨支持度12%　230萬小草沒離開

民眾黨支持度12%，比8月僅微幅下降1.8個百分點。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北9月16日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案遭羈押禁見，白營群龍無首。不過，根據台灣民意基金會今日公布的“台灣人最新的政黨支持傾向”的民調顯示，民眾黨的支持度相較上個月僅微幅下降1.8個百分點，並未崩盤，但時代力量卻一次上升3.8個百分點。



台灣民意基金會今日公布台灣主要政黨民調，結果為：民進黨35.5%，相較上月上升1.3個百分點；國民黨23.2%與上月持平；民眾黨12.0%，與上月相比下降1.8個百分點；時代力量支持度5.1%，與上個月相比上升3.8個百分點；另外，支持其他政黨者較上月上升1.2個百分點至1.8%，未支持特定政黨者21.3%，與上月相比下降5.2個百分點。



台灣民意基金會指出，一個百分點約等於19.5萬成年人，12%代表超過230萬人繼續支持民眾黨。同時，民進黨與國民黨，到目前為止，都沒有因民眾黨落難而明顯受益，讓不少人感到意外。顯示過去一個月接連財務金錢醜聞及涉貪風暴已重創民眾黨，但截至目前為止“樹未倒，猢猻也沒散”。



從支持者年齡層來看，民眾黨在全盛時期，在20至44歲選民中獨占鰲頭，如今只剩20至24歲仍明顯領先民進黨與國民黨；25至34歲已被民進黨超越；35至44歲已明顯落後兩大黨；45歲以上的落後更是慘不忍睹。



該民調統計台灣民眾對柯文哲的感情溫度，29%對柯文哲的感情溫度是51度以上，33.7%沒有感覺，32.1%是49 度以下，而20歲以上台灣人對柯文哲的感情溫度是44.91度，傳遞此刻台灣社會對柯文哲相當猜疑和不諒解。

