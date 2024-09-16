美軍援台次級物資　王鴻薇要求軍方明確說明

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月16日電（記者 俞敦平）近日，美國國防部監察長報告揭露，美國對台軍援中包含發霉防彈板和過期彈藥。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇今天受訪時批評台“國防部”對此反應低調，未能公開說明，並擔心這些次級物資可能對軍方安全造成威脅，要求台軍方給出明確回應並保障軍方權益。



近期根據美國國防部監察長的報告，2023年12月送抵台灣的軍援物資中，包括270萬發彈藥，部分彈藥生產於1983年，距今已經40年，已過有效期限。此外，軍援中還有3000片防彈板出現發霉，500件戰術背心潮濕且長霉。這些次級裝備不僅影響使用壽命，還可能危害士兵的健康。



對此，王鴻薇今受訪時質疑，為何台灣軍方在收到這些次級軍援後，並未主動向外界公開問題。她指出，這些裝備不僅無法使用，甚至可能對軍方弟兄的生命安全造成潛在威脅。



王鴻薇認為，“國防部”應該公開向外界說明情況，而不是對此避而不談。她進一步指出，“國防部”花費大量資金購買這些過期裝備，卻對美軍提供的物品品質問題保持沉默，令人質疑其態度。



此外根據報導，台軍方在收到問題裝備後，已立即向美國在台協會（AIT）反映，並且進行了處理，但至今未對外發表任何正式聲明。這一點也引來王鴻薇的不滿，她認為“國防部”不應該“裝聾作啞”，而應以更加負責的態度來面對這一問題，保障台灣軍人的權益與安全。