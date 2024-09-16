宣傳費獨厚特定媒體？卓榮泰：未來不允許

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電／“行政院”已將明年度政府總預算送往“立法院”審議，不過被發現媒體政策及業務宣導費增加了新台幣5.9億，來到14.9億餘元。針對在野陣營質疑獨厚特定媒體，“行政院長”卓榮泰16日表示，如果真的有集中標案的問題，“那不是廠商的問題，那是政府的問題”，未來不允許這樣的情形。



“立法院”本會期是預算會期，預計中秋節後開議，要審查明年度政府總預算。不過，近來在野黨發現，媒體政策及業務宣導費總計編列14.9億餘元，比今年增加了5.9億元。而在野黨也質疑，會有獨厚特定媒體之嫌。



根據台媒報導，卓榮泰16日視察“國泰世華商業銀行臨櫃關懷阻詐執行情形”，會前接受媒體聯訪表示，“中央政府”預算的編定有法定程序與時程，他希望能在法定時程當中如實通過，政府也依據嚴謹過程與程序，各部會由下而上編定明年度的“中央政府”總預算，希望在審查預算當中，能向“國會”好好說明，希望得到支持。



至於獨厚特定媒體的問題，卓榮泰強調，如果當中真的有集中標案的問題，他會特別地重視。因為要幫忙的是台灣所有產業與所有相關業者，若過度集中在某幾個廠商的話，不是廠商的問題，是政府的問題。他說，相信大家有能力為政府做正面、正確且迅速的報告，給人民瞭解。如果以前這部分被“國會議員”瞭解而且指導政府，他非常感謝，未來不允許這樣的情形，希望能得到社會肯定與支持，也希望“國會”幫忙通過整筆預算，交給政府如實執行。



另外，有關在野喊要刪除“總統府”等相關預算，卓榮泰表示，預算已經經過法定程序編列，新會期即將開始，每個委員都非常努力。同樣的，“行政院”各部會的首長也非常努力，會依照事實跟外界做合理說明。