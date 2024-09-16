選台北市長？吳思瑤：不可能在當下有私心

民進黨團幹事長吳思瑤幾乎每天都會出席黨團記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月16日電（記者 黃筱筠）最近民進黨前“立委”高嘉瑜積極在網路衝聲量，被解讀是為參選台北市長做準備。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天也被問到是否有意願參選北市長？吳思瑤笑說，就如大家看到吳思瑤每天工作就是民進黨團幹事長，每天就是進行“立法院”工作。眼前最大挑戰是開議，要讓預算與人事同意權通過，是她最重要的工作，她心無旁騖。



她也說，不可能在這個當下有私心，“我每天都與五一戰隊一起，我們還要開新直播節目”，這不是為了她衝聲量，是民進黨團新節目。



高嘉瑜本屆雖然沒有選上“立委”，但在網路上努力耕耘，幾乎每天都會發文。之前曾被點名可能參選基隆市長補選，但目前罷免基隆市長謝國樑活動似乎有點退燒，謝很可能會過關。高嘉瑜最近又積極打柯，從與柯文哲關係不錯，轉變成為“柯黑”，都被認為是要博取聲量。



另外，賴清德定期每兩週與綠營各派系開便當會，是要加強溝通？吳思瑤表示，我們都樂見其成，賴清德與各派系交流，這絕對是正面的事情。府下面成立三大委員會都堅實在運作，賴同時擔任黨主席面對黨務精進責無旁貸，與黨內定期聚會共商國事，或是推進黨務，很辛苦。