涉京華城案洩密！三立女記者遭傳喚

《三立新聞》女記者馬郁雯。（馬郁雯Wendy臉書） 中評社台北9月16日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城弊案遭羈押禁見，《三立新聞》女記者馬郁雯爆料稱檢廉搜出柯的隨身碟密帳寫有“1500沈慶京”，並強調自己經營檢調路線7年，對於消息來源有200%信心，確信“1500”指的就是“1500萬元（新台幣）”，遭民眾炮轟。北檢依洩密罪分案調查，傳喚馬郁雯16日上午出庭，庭訊1小時10分鐘後請回。



除了三立電視記者馬郁雯，北檢日前也傳喚刊出“小沈1500”獨家的鏡週刊，指“北檢查扣陳佩琪保險箱”的菱傳媒記者，作為證人到庭說明。



馬郁雯近期在三立節目中說明，她獨家掌握柯文哲USB記帳內容“2022／11／1小沈1500沈慶京”，並娓娓道出：8月30號檢廉搜索柯文哲住家，查扣硬碟跟USB，三立獨家掌握，這只關鍵USB中有一刀斃命的檔案，也就是柯文哲記載的“神秘帳冊”。這個帳冊是Excel檔案，帳目格式如她的圖卡一樣，上頭清楚記載了沈慶京1500萬，包括集團總裁、科技業大老都入列。帳目記載非常的細膩，還包括經手人與金額。



雖然民眾黨解釋“小沈1500”指的是時間，不過馬郁雯仍堅信1500代表的是1500“萬元”，更直指消息來源是檢察官，自己對於這份獨家有200%的信心，甚至強調她經營檢調線7年，這份“獨家報導”相當可靠。



馬郁雯此說法一出，讓外界紛紛質疑。檢察官對偵查中的證據洩密是重大犯罪，卻被特定媒體不斷公開，認為司法不公，引爆民眾怒火。北檢主動分案由吉組主任檢察官鄧巧羚調查，今上午9時30分以證人身分傳喚馬郁雯到庭說明，將進一步釐清是否有公務員洩密。