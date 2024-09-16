游淑慧曝遭黨內長輩關切　蕭旭岑：我是平輩

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照) 中評社台北9月16日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案遭羈押禁見，而中國國民黨籍台北市議員游淑慧也頻爆京華城容積率弊案內幕，被認為與黨中央不同調。她日前自曝被黨內長輩關切“不顧大局”。曾經公開喊話藍營人士要“看大局”的馬英九基金會執行長蕭旭岑，16日在廣播節目中表示，他不是游淑慧的長輩而是平輩，兩人也是好朋友，該講的都已經講了，之後不會再干預個別議員的問政權利。



蕭旭岑16日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，提到柯文哲京華城案，他說，到底柯文哲有沒有圖利或收賄？這是柯文哲自己要去爭取清白，但延伸出的問題，像是政黨、媒體一條鞭，偵查不公開形同虛設等都是需要檢討。



至於國民黨內對柯案不同調，蕭旭岑指出，他與台北市議員鍾小平不熟，但與游淑慧是好朋友，他向游表示，“我雖然虛長你幾歲，但我不是你的長輩，我是平輩”，他該講都講了，言盡於此，不會再對游淑慧有回應。他認為，民進黨卯足全黨之力查柯文哲，不用擔心弊案沒被追查。



蕭旭岑強調，自己所說的“大局”是“國會”合作，還有“國會”多數，民進黨若拿到“國會”多數，國民黨、民眾黨就game over（結束）、沒戲唱。想想看民進黨沒有“國會”多數都可以搞到天翻地覆，那之後呢？總之個別議員問政權利，自己不會再干預。